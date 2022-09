César Pinares, sin duda, es uno de los jugadores regalones para el cuerpo técnico de la Universidad Católica liderado por Ariel Holan. El argentino, apenas volvió a San Carlos de Apoquindo, hizo todo para repatriar al mediocampista desde el Altay de Turquía. Y su movida, le dio resultado. Ahora, Pinares es un inamovible en el centro del campo y está feliz con su retorno al fútbol chileno.

Pinares, a lo largo de su carrera, ha jugado en varios equipos y toda su explosión futbolística fue en la UC. Desde ahí, el mediocampista dio el salto al Gremio de Brasil y a la Súper Liga de Turquía, a pesar de haber perdido la categoría. Tras estos resultados, Holan sintió la necesidad de convencer al volante y ahí se concretó su retorno.

"Ariel Holan firmó en la UC, me llamó por teléfono y conversamos varios días. Mi intención era seguir en el extranjero. Pero después de hablar con él, con la familia, puse hartas cosas en la balanza. Y me entró el bichito por quedarme acá (...) Conozco su sistema de trabajo y me gusta. Familiarmente, llevaba muchos cambios: tengo tres hijos y los llevé para varias partes en plena pandemia. Desordené harto el sistema de vida de ellos y de mi mujer. Puse todo eso en la balanza y tomé una decisión que no me costó para nada. Estuve muy seguro al tomarla", contó Pinares a El Mercurio.

Hasta el momento, Pinares tiene un gol en 6 partidos y ya suma 306 minutos en la cancha. Holan, para hacer más llevadera la adaptación del jugador, armó una minuta de trabajos especiales para que el volante lograra dar pronto su ciento por ciento.

César Pinares está en alza en su rendimiento en la UC (Agencia Uno).

Pinares, además, aprovechó la ocasión para entregar sus detalles respecto a cómo Ariel Holan impregna confianza en los jugadores. De paso, el jugador de la Universidad Católica aprovechó la ocasión para deshacerse en loas para el transandino, quien lo trata como un verdadero hijo en San Carlos.

"No tiene una fórmula mágica, sí trabajo y mucha disciplina. Tiene su metodología y le ha dado frutos.Si resumo su estilo en una palabra, esa es disciplina. Es fiel a su sistema. Está su mano, el sello que le da al equipo, pero también la forma de manejar y trabajar con el equipo, y con la gente que ve las canchaspara que estén buenas. No garantiza el resultado, porque en fútbol puede pasar cualquier cosa, pero no transa la disciplina. Y el tiempo le va dando la razón", dijo.