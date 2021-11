Clemente Montes ha vuelto a las nominaciones en Universidad Católica y se ha vuelto importante, sobretodo en el duelo contra Deportes La Serena, en el que convirtió el primer tanto del partido que terminó a favor de los cruzados 2-0. Además, este jueves fue titular en la Supercopa ante Ñublense.

El delantero habló con Todos Somos Técnicos y se refiero en primer lugar a la relación del equipo con Cristián Paulucci y sobre el trabajo que tiene el club con respecto a los futbolistas jóvenes.

"Para nosotros es un gran entrenador. Estuvo en los períodos donde estuvo (Gustavo) Quinteros y (Ariel) Holan. Siempre fue muy cercano al jugador, entonces al final sabe como manejarnos, cómo pensamos y todo eso. Nos agarró bien, sabe como tratarnos y al final todo el grupo entendió de la forma que quería jugar. Todos tuvimos muy buena disposición a escucharlo y porque todos estamos con el mismo objetivo que es salir campeón. Entonces había que remarla de alguna forma", dijo Montes.

"El club maneja muy bien los procesos, no los apura. Si es que le falta al jugador, se lo hacen notar, te hacen trabajos. O sea, la disposición del club de ayudar a algún jugador a salir para empezar a sumar minutos y ganarse un poco de experiencia, el club está cien por ciento a su disposición y si quieren mantenerle en el club también. Te dan claridad a lo que será tu futuro, asi que muy bien y por eso se nota que hemos sacado tantos jóvenes", agregó.

Por otra aparte, habló sobre las dos finales que le quedan a la UC en el Campeonato Nacional, en que están peleando por el título mano a mano con Colo Colo.

"Bueno, quedan dos finales. Iremos paso a paso, primero debemos enfrentar la del día domingo contra Huachipato y vamos a planificarla para sacar los tres puntos. Después de eso pensaremos en el siguiente partido y ahí veremos cómo se afirma la tabla", añadió.

"Súper tranquilo y con muchas ganas de seguir haciendo historia en este club, porque estamos haiciendo bien las cosas. Estoy con un plantel que es súper ganador y estoy aprovechándolo al máximo, ellos ya han jugado finales y te dan mucha confianza. Ayer (jueves), en el tema de la final, uno está nervioso porque juegas tu primera final y el camarín te lo hace notar con la confianza que te entregan", expresó el joven futbolista.

También, comentó sobre su ausencia del primer equipo y su trabajo personalizado en el último tiempo, donde trabajó una nueva posición y que trajo sus frutos.

"No me lo tomé tan a mal. Lo vi como un tema de seguir creciendo, qué bueno que me haya tocado esta citación tan chico o recién empezando, porque así empiezo a madurar y lo tomo de la mejor manera. De trabajar, me empezaron a poner en una posición distinta y ahí ya lo empecé a aprovechar, a adaptarme a esa posición. Y ahí ir creciendo, como dije ir trabajando y el trabajo paga, que es en lo que más creo", comentó.

"Además, creo en los procesos y los resultados se han visto reflejados en los partidos. He hecho los partidos que he tenido que hacer, que son los partidos correctos y lo que me dice el entrenador, ser un jugador obediente", concluyó.

Por último, enfatizó en lo que será su futuro en el club estudiantil. Una situación que deberan dialogar, pero en que él tiene toda la ilusión de continuar con el equipo e ir a conseguir nuevas cosas.

"Sobre el tema de la proyección, bueno el próximo año veremos si me quedo. Ahí vamos a conversar con el club, en si entro en la opción de ser el jugador que cumpla los minutos sub-20 el próximo año y si es así, feliz de quedarme en Católica y más adelante se verán las ofertas dependiendo de mi rendimiento. Obviamente uno quiere seguir logrando más título e historia con este club", cerró.