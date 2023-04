Jorge 'Coke' Hevia, periodista deportivo nacional, comentó la clasificación de la UC en Copa Chile y direccionó sus dardos hacia Ariel Holan, sobre quien cree que no es el mismo del primer ciclo en los cruzados y perdió la brújula.

Coke Hevia cree que Ariel Holan perdió la brújula en Universidad Católica: "Lo veo perdido, no es el mismo del primer ciclo"

Universidad Católica se salvó de un bochorno en la noche de día sábado tras superar a Deportes Colina mediante lanzamientos penales en los octavos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile.

El equipo dirigido por Ariel Holan no logró conectarse durante toda la noche en el Estadio Bicentenario de La Florida y sufrió en demasía contra un equipo que milita en lo que vendría siendo la cuarta categoría del fútbol chileno.

Coke Hevia, destacado periodista deportivo nacional, analizó junto a Bolavip Chile lo que dejó la clasificación de la UC a la siguiente ronda, donde probablemente es lo único que se puede sacar en limpio.

La UC clasificó con drama en Copa Chile. | Foto: Photosport

“Lo que pasa es que las copas en todo el mundo son especiales, son diferentes, trabadas, entonces estoy intentando pensar en una justificación para lo que pasó”, dijo el conductor de Pauta de Juego en Radio Pauta.

Hevia cree que el DT cruzado perdió la brújula: “El tema es que Holan va cumplir un año en Católica y no es el mismo Holan de la otra vez, no le veo funcionamiento, lo veo perdido, sin volumen de juego. Me acordé con el gol de Zampedri a Alaxis; goles que sostienen procesos”

“No veo razones en Católica para poder justificar un torneo que capaz lo gane igual, ojo, pero está muy lejos del nivel deseado por el hincha y por el mismo Holan. Los refuerzos… tiene dos extranjeros en la banca”, complementó.

ver también Di Santo ya palpita el clásico entre cruzados y albos por el torneo nacional

Ahora, los cruzados deberán dar vuelta la página y concentrarse en lo que será el clásico ante Colo Colo por el Campeonato Nacional 2023, el cual se desarrollará el próximo sábado en el Estadio Santa Laura.