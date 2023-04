Siguen las repercusiones por las polémicos dichos de Juvenal Olmos en el programa Todos Somos Técnicos en TNT Sports, en el cual dejó entrever que los jugadores de Universidad Católica le estarían "haciendo la cama" a Ariel Holan.

Y es que el bajo rendimiento de algunos futbolistas y la inconexión que muestran dentro de la cancha, ha llamado la atención de los hinchas del elenco de la Franja Cruzada en el último tiempo, más sumado al nivel que mostraron ante Deportes Colina en Copa Chile, donde lograron una polémica clasificación mediante lanzamiento de penales.

El equipo de Holan sufrió más de la cuenta para avanzar en la Copa Chile | Foto: Photosport

El periodista Jorge "Coke" Hevia, conductor del programa Pauta de Juego, tuvo palabras sobre esta situación y se mostró en desacuerdo con el ex entrenador de la UC y la Selección Chilena.

"Me extraña, me extraña. A mí me gustaría decirle al querido abuelo (Juvenal Olmos), que yo lo quiero un montón... Si es cama al minuto 98, ¿para qué va a querer cabecear ese balón Zampedri y clavarla al ángulo? Las camas existen", partió diciendo el comunacidor.

Bajo la misma línea, agregó que "yo que es un problema más de Holan más que cama. No estarían en la segunda posición. Para mí en esta no es, yo he dicho en otras que aparece la cama Rosen, pero no aquí".

"Yo creo que Ariel Holan tuvo una discusión con alguien importante y ese alguien importante incide en varios jugadores", sentenció Hevia.