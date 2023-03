Colo Colo ya tiene rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Gustavo Quinteros está en el Grupo F junto a Boca Juniors de Argentina, Monagas de Venezuela y Deportivo Pereira de Colombia, donde disputará tres partidos de local y tres partidos de visitante para buscar el pase a los octavos de final.

El gerente deportivo Daniel Morón conversó con el canal oficial del club para analizar el encuentro ante los Xeneixes. "Hay muchas cosas que rodean a este partido que lo hacen atractivo, no solo para el hincha, sino para los jugadores... Son clásicos que todos queremos jugar, así que bienvenido sea Boca", señaló en su momento el exguardameta.

Morón estuvo presente en el polémico partido entre el Cacique y los Xeneixes de 1991 | Foto: Archivo

Estas palabras trajeron más de alguna repercusión y el conductor del programa Pauta de Juego, Jorge "Coke" Hevia, dejó en claro que no comparte para nada los dichos del argentino nacionalizado chileno.

"Daniel Morón es funcionario del club, entonces aterricemos un poco porque sino Flamengo con la U es clásico porque tienen un registro similar. En el camino entre que Morón fue un gran arquero de ese Colo Colo campeón de América, pasaron tres Copa Libertadores y tres Intercontinentales, entonces tratemos de aterrizar, bajémosno del pony porque nuestra liga es espantosa", expuso el periodista.

"Si me lo dice Barticciotto qué me importa si él hizo el gol. Me parece que cuando tu representas a un club sería bueno que nos bajemos del pony", agregó.

Por último, destacó que "esto no es de gravedad, pero se suma a las decisiones, se suma cuándo habló de una manera que no está acorde al árbitro, entonces da a entender que no está preparado para ser el director deportivo. Creo que todo esto no le suma para que siga en el cargo".