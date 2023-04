El periodista no tuvo piedad con el refuerzo colombiano de la UC, que no sería titular en el equipo de Ariel Holan en el clásico ante Colo Colo.

Un partido crucial se va a vivir este sábado en el estadio Santa Laura, ya que Universidad Católica recibe a Colo Colo en un duelo vital por la parte alta de la tabla de posiciones.

Los Cruzados llegan con muchas dudas a este clásico ante el Cacique, debido a malos rendimientos en los últimos partidos. Para competir contra el esquema de Gustavo Quinteros, Ariel Holan prepara un novedoso 3-4-3 en este partido dejando atrás el 4-2-4 con el que comenzó la temporada.

Los dos volantes centrales que se perfilan como titulares son los canteranos Ignacio Saavedra y Bryan González, la gran novedad en el once cruzado. Por la ausencia del refuerzo Bryan Rovira en la mitad de la cancha, el periodista Cristián Caamaño despedazó al colombiano en el programa Deportes en Agricultura:

"En un equipo que no tiene volantes centrales ni mixtos, que no esté Rovira ya es una señal de que definitivamente Ariel Holan prefiere a cualquier futbolista antes que a Rovira. El otro día no fue titular ante Colina. Holan no lo quiere", comenzó Caamaño.

Bryan Rovira perdió terreno en el equipo titular de Ariel Holan | Foto: Photosport

En su comentario prosiguió diciendo que "si en un clásico vas a enfrentar a un mediocampo de Pavez, Fuentes y Gil, y vas a preferir a González que no ha jugado en todo el Campeonato Nacional por sobre Rovira, claramente ante tus ojos Rovira no rinde. No hay otra explicación".

"Que Holan se juega 'el pellejo', 'parte de su continuidad', el 'respeto de sus jugadores', lo que quieran, poniendo a González por sobre Rovira es toda una señal de que el colombiano le sobra hoy en día", cerró el comunicador de radio Agricultura en el día previo al clásico que se disputa este sábado 15 de abril a las 15:00 horas.