Cristián Cuevas retornó a las canchas luego de su lesion a los ligamentos cruzados que lo tuvo alejado por varios meses de las canchas. El último partido del polifuncional jugador fue el pasado mes de julio cuando Universidad Católica enfrentó a San Pablo por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana.

Precisamente, en ese mismo cotejo se lesionó y desde ahí no regresó hasta este pasado sábado 28 de enero en el compromiso frente a Curicó Unido e incluso estuvo a punto de anotar un golazo, pero Fabián Cerda se lo impidió.

Tras el cotejo, el 'Cimbi' detalló lo que fue el proceso de sobrellevar su lesión y se mostró contento de poder volver a pisar una cancha tras largo tiempo.

"La verdad que contento, estuve harto tiempo afuera. Estoy feliz de volver a ayudar al equipo y lo que más me gusta es jugar, así que estoy contento de poder volver a pisar una cancha", comenzó diciendo.

En cuanto a este complejo período, el jugador explicó que "la recuperación al principio la sentí bastante larga, no la pasé muy bien. Con el pasar de los meses se me hizo más llevadero, me sentía mucho mejor mes a mes. Siento que apuré un poquito la recuperación, todo esto a que también me sentía bien, no fue que nos apuramos ni nada".

"Agradecer a todo el cuerpo médico del club, que estuvieron siempre conmigo y también a mi familia, mi señora, a mis papás, mis hermanos. Contento, feliz, fue larga la espera, pero estamos de vuelta", complementó.

El 'Cimbi' retornó a las canchas luego de seis meses | Foto: Agencia UNO

En cuanto a la acción que casi terminó en gol, el futbolista manifestó que "hubiera sido maravilloso, pero ya con volver a jugar es más que pagado. Se viene un año largo, estoy seguro que vamos a conseguir cosas importantes este año. Estoy contento por el equipo que trabajó harto, fue un rival duro Curicó, pero nos pudimos quedar con los tres puntos y feliz por eso".

Por último, detalló lo que fue mantenerse a tope en la parte emocional luego de superar esta grave lesión.

"En un principio cuando volvimos de las vacaciones se suponía que volvería a entrenar a la par. Me demoró como una o dos semanas en sacarme el miedo, en agarrar confianza de nuevo y esta semana empecé a entrenar normal", expuso.

"Me sentí bastante bien, con mucha confianza, así que por lo mismo estuve considero, si no hubiera sido así no habría estado considerado. Fue duro, fue largo, pero son cosas que nos pueden pasar a nosotros. En el deporte ocurren lesiones que uno nunca espera, pero pienso que lo más importante es volver más fuerte que antes y volver más fuerte, así que a eso apuntamos", cerró.