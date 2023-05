Cristian Paulucci lleva un buen tiempo alejado de Universidad Católica, pero ahora reapareció hablando con el programa Más Que Fútbol de D Sports e hizo un potente mea culpa de lo que fue su salida de los cruzados.

“Me clavé muchos puñales durante 10 meses, saqué muchas conclusiones, me eché la culpa. Me fui bien del club, fui el responsable máximo de mi salida de la UC. Yo me fui con 65% de rendimiento. Hubo culpas compartidas”, dijo el calvo estratega.

En esa línea, Paulucci complementa diciendo que “Yo creo que me apuré en mi salida de la UC, pero cuando veo que la cosa no va, preferí dar un paso al costado. Era difícil gestionar las cabezas de los más chicos que querían irse tras los títulos. Yo noté rápidamente que el año venía mal”.

Paulucci hizo un mea culpa de su paso por la UC. | Foto: Photosport

“Siempre voy a estar agradecido de la UC, me dio la posibilidad de dirigir y entrar en la historia del club. Me gustaría que le vaya muy bien a Ariel Holan y de Gustavo Poyet no voy a hablar, tenemos una linda relación”, dijo.

El estratega se defiende por las cuestionadas contrataciones que llegaron bajo su alero: “A Melano lo conocía, tiene buena trayectoria, hoy anda bien en Argentina, no es un desastre. Paz (Nehuén) no era un mal jugador. Cuando el contexto del club no está dado pasa que los que llegan no andan. No eran malos los refuerzos”.

Para graficar lo que fue ese duro inicio de año, dijo que ni la Pulga le cambiaba la cara a la UC en el cierre: “Podría venir Messi y no iba a rendir, cuando el contexto del club no está dado, ciertos jugadores desentonan. Quizás Kagelmacher llegaba en mi tiempo y tampoco andaba. Cuando los resultados no se dan, caen siempre dos o tres jugadores”, cerró.