Universidad Católica dentro de lo que ha sido su preparación para el debut en el Campeonato Nacional, ha sufrido una dura noticia en estos últimos días, la cual trata de la inminente partida de su joven atacante, Clemente Montes a Celta de Vigo B en el fútbol español, trato que estaría casi sellado.

Ante esta extraña operación, el reconocido periodista Danilo Díaz tuvo palabras en Radio ADN a esta situación y confesó que para él es una decisión bastante extraña por las grandes posibilidades que tenía para poder ser protagonista en la UC para este 2023.

“Es una decisión que sorprende, porque él tenía posibilidades de jugar en la Universidad Católica, la UC tiene la opción de jugar la Copa Sudamericana, tiene que eliminar al Audax Italiano para avanzar a fase de grupos”, partió declarando Díaz.

Sobre su llegada a la filial del conjunto de Vigo, el comunicador revela que esta es una apuesta muy osada por parte del jugador y señala que, para haberla tomado, debió haber estado bastante cansado en la UC de no tener las oportunidades que quizás él esperaba.

Montes tendría todo listo para partir a España | Foto: Agencia Uno

“Él va a la filial, ya a mi juicio es un futbolista de primera división, es una apuesta la que él está haciendo. Debió haber estado bien choreado, tiene que haber sentido que le traían jugadores y le traían jugadores y él no iba a tener la posibilidad de jugar”, señaló en ADN.

Finalmente, Díaz le hizo un cierto tirón de oreja a Clemente Montes al compararlo con Ignacio Saavedra, juvenil ‘Cruzado’ que también entró como juvenil y gracias a buenas actuaciones pudo consolidarse como titular hasta día de hoy. También, el comunicador indica que el atacante no fue constante en la UC y ciertos episodios pudieron haberlo desorientado de su camino.

“Él se lesionó y ahí perdió espacio, pero el jugador cuando le pasan la camiseta, la tiene que agarrar y no soltarla. A Ignacio Saavedra le pasaron la camiseta y no la soltó más y agarró la titularidad. ¿Cuánto le habrá afectado cuando el Bambino Pons dijo que era el nuevo Messi contra Nacional de Montevideo? Los futbolistas tienen que sostenerse y aguantar el chaparrón cuando las cosas no andan bien”, cerró.