El ex Universidad Católica, Dante Poli, se refirió al casi bochorno de la UC en Copa Chile y le dio con todo a Ariel Holan, sobre quien asegura que se tenía más expectativas en su segundo ciclo con los cruzados.

Universidad Católica estuvo a un minuto de consumar, probablemente, uno de los bochornos más grandes de su rica historia frente a Deportes Colina, club de la cuarta categoría del fútbol chileno al cual terminó venciendo mediante lanzamientos penales en Copa Chile.

El equipo dirigido por Ariel Holan no anduvo en la cancha y tuvo que batallar largo y duro para poder llegar al empate, el cual encontró con un cabezazo de Fernando Zampedri cuando el partido ya expiraba.

El dramático paso a la siguiente ronda de Copa Chile no quedó ajeno para Dante Poli, ex jugador de Universidad Católica y actualmente panelista de Equipo F de ESPN, quien criticó al equipo de Holan y aseguró sentirse defraudado por la UC.

“Es un episodio negativo, no aíslo el partido más allá de la diferencia de jerarquía, donde no hay señales positivas. En líneas generales al equipo le cuesta un montón, arrastra esto de que ‘no fluimos, nos trabamos, no logramos desatar los nudos que nos ponen los rivales y nos imponemos nosotros mismos’”, dijo el otrora jugador.

Para Poli, da lo mismo la competición: “Da lo mismo el contexto del partido; Copa Chile o Sudamericana, no deja conforme, no deja la sensación de equipo que da garantía desde el juego o una idea. Me tiene defraudado Católica este año porque la vara y las expectativas que uno siempre tiene con Holan son muchísimo más”.

“Hay errores individuales, rendimientos que no están a la altura, pero no lo veo convencido a Holan desde el sistema, desde la estructura y la definición de jugadores”, remató en el cierre el ahora hombre de las comunicaciones.