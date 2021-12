Un miembro del Consejo Deliberativo del club entregó detalles sobre la no contratación del defensor.

Desde Palmeiras aclaran el motivo del no acuerdo con Universidad Católica por Valber Huerta

Universidad Católica no pudo cerrar un fichaje con el equipo bicampeón de América como es Palmeiras. Los cruzados tenían todo listo para concretar la llegada de uno de sus defensores destacados durante el 2021 como Valber Huerta. El zaguero no pudo ser confirmado por el Verdao por un problema físico que se presentó en el jugador en los exámenes previo a firmar.

Osorio Furlan Junior, integrante del Consejo Deliberativo del elenco brasileño, dialogó con La Tercera y entregó detalles del por qué no se concretó. "El cuerpo médico del club nos comunicó que el chileno no había pasado los exámenes. Según lo que nos dijeron tiene una artrosis en una de las rodillas. En ese sentido, la contratación no se produjo porque nuestros médicos detectaron una posible futura lesión", aclaró.

Por ese motivo, es que el central tuvo que regresar a Chile y sumarse nuevamente al cuadro cruzado. Desde la escuadra paulista respaldaron aquel problema físico basándose en las herramientas médicas que se poseen en las instalaciones que ayudan a detectar este tipo de situaciones. "Palmeiras tiene la mejor tecnología de Latinoamérica y nuestros profesionales tienen las herramientas correctas para detectar futuros problemas físicos de los jugadores", agregó Furlan Junior.

Además, agregó que ya no existe posibilidad de que Palmeiras inicie una nueva conversación con La Franja, pues la detección de aquel detalle físico fue definitorio. "Eso fue lo que diagnosticaron a Huerta y en base a esa información se tomó la decisión. Ya no hay opciones de reactivar la operación, es definitivo", cerró.

Por el momento, Huerta ya está enfocado en retomar aquellos desafíos con la UC para la temporada 2022 y quizás esperar una nueva oferta desde el exterior que ahora le permita salir desde la precordillera.