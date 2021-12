Universidad Católica continúa trabajando con los jugadores que finalizan contrato este próximo 31 de diciembre. Son siete los jugadores que están en ese grupo y uno de aquellos es el volante Diego Buonanotte. El argentino nacionalizado chileno está viendo complicada su situación con el conjunto precordillerano, pues aún se está definiendo el plano económico.

El formado en River Plate es uno de los máximos referentes y ganadores en el club. Por lo mismo es que desde la dirigencia ya le hicieron llegar la primera oferta para la renovación de su carta. Según lo informado por el periodista Juan Vera en Los Tenores de ADN durante este lunes, el Enano podría partir de San Carlos de Apoquindo para el 2022.

"Diego Buonanotte en estos momentos está más afuera que adentro de la Católica. No han llegado a buen puerto las negociaciones, los más cercanos al jugador están preocupados porque no pueden creer que faltando dos semanas para que termine el año, todavía no tenga claro su futuro y no se sepa dónde va a jugar", explicó.

"Además, la última oferta que se le realizó el club fue por un año con la reducción del 50 por ciento del sueldo. El año pasado, al momento de renovar por esta temporada, se hizo una reducción del 40 por ciento. Están muy lejos las posturas y se ve muy complicada la continuidad del Enano", sentenció el periodista.

Por el momento, solo queda esperar que ocurrirá durante estos días que quedan del 2021 y ver si sale humo blanco desde la escuadra cruzada con relación a la situación del mediocampista.