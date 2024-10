Universidad Católica cayó por 1-0 ante Colo Coloen el estadio Monumental y queda prácticamente fuera de la lucha por el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores 2024. Los Cruzados deberán centrarse en lograr la tercera plaza a la máxima competición continental.

El campeón con la Franja, Óscar Lihn, se mostró indignado con el desempeño del equipo. “Un equipo que quiere clasificar a la Copa y pega el primer tiro al arco en el minuto 94 es una vergüenza”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

“Una vergüenza, no puede ser que el primer tiro al arco fue en el minuto 94”, expresó el exjugador que se consagró con la UC en la temporada 2024.

Lihn extrañó que no entrara un futbolista y reprueba la renovación a Tiago Nunes: “Es una vergüenza y después como la solución entró el brasilero (Jader Gentil) ¡Cómo no puso a (Joaquín) Torres! Manga de sinvergüenzas todos. Vergonzoso, no sé cómo le están renovando a este hue…”.

Universidad Católica no pudo ante Colo Colo en el Monumental. (Foto: Photosport)

Óscar Lihn destaca valores positivos en la UC y destroza a jugador

El exdefensor valoró el aporte de Daniel González. “Lo único que saqué en limpio… que es bueno el cabro González”.

También valoró el desempeño de delantero, pero quedó muy disconforme con otro jugador: “(Gonzalo) Tapia muy bien, pero solo, solo, si (César) Pinares no puede jugar fútbol”.