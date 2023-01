Universidad Católica arrancará su camino en la Primera División del fútbol chileno en 2023. Los Cruzados están en una etapa de renovación de sus figuras y otras ya dieron un paso al costado del club. Es el caso de José Pedro Fuenzalida, quien sigue sin encontrar equipo tras su adiós a la UC y, por ello, Matías Dituro fue elegido como capitán de la institución siguiendo la labor realizada por el Chapa.

Una era que tendrá a Dituro como uno de los jugadores con más tiempo en el club y de más experiencia. El exjugador del Bolivar no rehuye de la responsabilidad de ser el nuevo capitán y, además, apuesta en grande por lo que viene para los cruzados.

"Estaba preparado para asumir una responsabilidad así, sabiendo y entendiendo que hay una tradición en el club, pero que entendían que era momento de modificarla. Cuando me comunicaron la noticia estaba muy feliz. Tenía muchas ganas de asumir esta responsabilidad", dijo Dituro en entrevista con La Tercera.

Además, sobre el homenaje en cancha a Fuenzalida, Dituro contó que "cuando clasificamos a la Sudamericana, nos dimos un abrazo. Después me fui a bañar y, cuando entro al baño, viene él y me dice: ´Ya está. Ahí la dejé en tu puesto y ahora te toca a ti' y me dejó la jineta ahí, en el puesto. Es la misma que llevé en los amistosos (...) Para el primer partido oficial, con Everton, lo más probable es que use la misma que usó él".

Matías Dituro portará la jineta de capitán de la UC en 2023 (Agencia Uno)

Dituro ya proyecta lo que será la temporada 2023 con la UC, aunque sabe que Ariel Holan necesita más jugadores para poder redondear un plantel, que busca dar la pelea en la Sudamericana y también en el Torneo Nacional.

"Necesitamos ciertos jugadores en algunos puestos para poder darle cierre el plantel, pero ha sido un mercado de pases con refuerzos de mucha calidad y trayectoria que nos van a aportar muchísimo", agregó el transandino.

Sobre el favoritismo, Dituro sabe que hay un desafío importante para el equipo cruzado. "Queremos volver a ser confiables, protagonistas del torneo, fuertes y que desde adentro podamos transmitirle a la gente muchas cosas para que se sienta identificada. Consiguiendo eso pelearemos arriba. No me considero favorito".