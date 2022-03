Ex capitán de la Universidad Católica sobre el posible castigo a Yamil Asad: "Nunca he visto que echen a un empleado por chocar curao"

Mientras el plantel de la Universidad Católica se enfoca en lo que será el trascendental compromiso ante O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua por la septima fecha del Campeonato Nacional, los dirigentes de la UC comienzan a decidir que sucederá con Yamil Asad.

Recordar que el futbolista argentino juega como mediocampista protagonizó un accidente de tránsito en estado de ebriedad con el cual quedó detenido y con arraigo nacional y ahora deberá esperar para saber su castigo.

El ex capitán del cuadro de la Franja Cruzada, Rodrigo Gómez, conversó con Redgol y dio a conocer su opinión acerca de la postura que deberían tomar desde la dirigencia Cruzada sobre este tema.

"Me gustaría que el club Universidad Católica funcionara igual que todas las empresas. Yo no he visto nunca-nunca-nunca que a un empleado de banco, del retail o de un diario, lo echen por chocar curao", partió diciendo Gómez.

"Sí quiero que le apliquen la Ley Emilia con todo el rigor. Que lo defienda el abogado que lo tenga que defender, pero nunca he visto que echen a alguien de su trabajo por la Ley Emilia. Y he conocido gente que ha chocado en estado de ebriedad. Es un delito grave-grave, pero eso no tiene nada que ver con echar a una persona de un club", agregó el finalista de la Copa Libertadores 1993.

El ex jugador sentenció que quiere "el máximo rigor de la ley contra Asad", pero piensa que "si el club decide echarlo, se pondrá un precedente".