Una complicada semana tuvo la Universidad Católica, ya que a días de jugar el clásico ante Colo Colo, Juvenal Olmos acusó en el programa Todos Somos Técnicos del día lunes 10 abril que los jugadores de la UC podrían estar haciéndole la cama a Ariel Holan.

Por los dichos del ex jugador y ex DT campeón con los Cruzados, los jugadores de la UC descartaron que no estén alineados con el entrenador, que además vivió días complicados por críticas desde Argentina por el club Independiente.

Uno de ellos fue el capitán Matías Dituro, que en la conferencia de prensa del jueves 13 de abril se mostró bastante molesto con las declaraciones de Olmos, y negó tajantemente cualquier tipo de cama del plantel hacia el DT. La tardanza de la defensa del portero hacia el DT fue criticada por Fabián Estay, en diálogo con Bolavip Chile:

"Los dichos de Dituro tenían que haber sido inmediatamente el día posterior, no a los días después. Hay que dar la cara como capitán y hay que dar la cara como técnico", comentó el Mundialista en Francia '98.

Matías Dituro recibió dardos por parte de Fabián Estay | Foto: Photosport

Sobre la capitanía del portero en el plantel cruzado, Estay dijo que "hay un tema también, si el grupo puso a Dituro como capitán o si Holan impuso la capitanía en un grupo acostumbrado a trabajar de manera diferente a nivel interno, sobre todo en las decisiones grupales. A lo mejor se van partiendo cosas debido a las situaciones de los técnicos que quieren imponer sus condiciones".

Por último, Fabián Estay también tuvo palabras para las declaraciones de su ex compañero en la UC, Juvenal Olmos: "Él lo ve de afuera, es alguien que conoce la institución, me parece no son equivocadas sus palabras pero mencionar que todo el equipo está en contra de Holan me parece que puede ser más aventurado de lo que yo he visto hasta el momento".