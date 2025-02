Universidad Católica sufrió en esta jornada una negativa noticia previo a su estreno en el Campeonato Nacional ante Audax Italiano, en la que se conoció de la lesión de su arquero Thomas Gillier, la que lo tendrá por varios meses fuera de las canchas.

Ante esta situación, un histórico ex portero de los ‘Cruzados’ como lo es Patricio Toledo conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a esta lamentable lesión que sufrió el joven golero de la UC, en la que le deja un contundente mensaje al club por no haber traído otro portero en este mercado.

“Lamentable la situación de Thomas, es inevitable que lógicamente tenga un par de meses sin poder jugar, me parece que ahí Católica se equivoca en no tener un segundo arquero de más categoría, de experiencia, pensando que el otro chico (Bernedo) que es el segundo arquero tiene muchas condiciones, pero me parece que aún no está preparado para ser titular en la UC”, comenzó declarando Toledo.

Ante este escenario, el ‘Pato’ le pone una importante tarea a la Universidad Católica, en la que tendrá que agilizar movimientos y hacer malabares para poder encontrar a un arquero de categoría, que pueda suplir la ausencia de Gillier.

“Católica es la que pierde la posibilidad de tener un arquero de experiencia, hasta que lógicamente se recupere Thomas y pueda retornar a su puesto nuevamente”, sentenció.

Dituro aparece como una opción en la UC | Foto: Photosport

Toledo le cierra las puertas a Dituro

Finalmente, Toledo fue consultado sobre la posibilidad de que Matías Dituro pueda tener una nueva vuelta a la Universidad Católica, en la que el histórico portero de la UC fue muy claro y le cerró todas las puertas y ventanas al golero del Elche y pide buscar otras opciones.

“Me parece que sabiendo como es la gente de la UC, me parece que Dituro ya no tiene las puertas abiertas en la Universidad Católica, la idea a lo mejor sería traer un arquero de afuera para suplir ese puesto que es tan importante en el fútbol. Un equipo tan grande como la UC no se puede dar el lujo de no tener un par de arqueros de primer nivel, que le permita tener un campeonato tranquilo en ese puesto”, concluyó.