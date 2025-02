Uno de los hinchas más acérrimos que tiene Universidad Católica, sin lugar a dudas que es el actor cómico peruano e integrante del reconocido programa de televisión, Detrás del Muro, es el popularmente conocido como Miguelito.

El personaje televisivo es uno de los fieles de la escuadra de la franja y desde luego, reaccionó ante la nacionalización del goleador cruzado, Fernando Zampedri, quien a partir de esta semana es un chileno más.

El actor valoró este paso del Toro y por cierto, espera que tenga su lugar en la próxima convocatoria de Ricardo Gareca en la selección chilena para los partidos de las clasificatorias sudamericanas, del mes de marzo.

“Me parece genial, porque Zampedri es un jugador de élite, pentagoleador y eso no se lo regalaron. Se lo ganó con trabajo y disciplina. Él quería nacionalizarse y espero que tenga la oportunidad de ser citado a La Roja“, confesó Miguelito a BOLAVIP CHILE tras su paso por la alfombra roja en la Gala del Festival de Viña del Mar.

Miguelito le lanza una dura advertencia a Ricardo Gareca

Desde luego, el hecho de aparecer en la nómina, dice algo, pero no mucho. Es por eso, que espera pueda debutar con la camiseta del equipo de todos, en los duelos venideros.

“Ojalá le den minutos, porque hay jugadores que citan, pero los tienen sentados en la banca. Yo creo que Zampedri puede ser una gran ayuda para la selección“, apuntó el cómico.

Al cierre, le tiró toda la responsabilidad al Tigre y que no se arriesgue, porque si no, él defenderá la eventual no convocatoria del Toro. “Es un goleador de tomo y lomo. Gareca, tiene que llamar a Zampedri a la selección, porque si no se las tendrá que ver conmigo”, concluyó Miguelito.

Ante Coquimbo Unido, Zampedri disputó su primer partido como chileno (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de Universidad Católica?

El próximo duelo de la UC por el Campeonato Nacional será ante Deportes Iquique. El cotejo, se llevará a cabo este sábado 1 de marzo a contar de las 18 horas en el Estadio Santa Laura U-SEK.