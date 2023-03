El delantero de la Universidad Católica, Franco di Santo, no pudo festejar a costa de su primer amor futbolístico en Chile como es Audax Italiano. El transandino ya se enfoca en lo que viene para él en la temporada 2023.

Universidad Católica sufrió una caída dolorosa en la Copa Sudamericana por 3-2 ante Audax Italiano. El equipo de Ariel Holan se quedó fuera del certamen internacional en el primer fracaso de la temporada 2023 en el fútbol chileno. Uno que llegó a pelear por el título fue el delantero argentino Franco di Santo, quien volvió a enfrentar al equipo que lo catapultó al fútbol europeo hace una década.

Di Santo no pudo mostrar su poderío en la ofensiva de la Católica y ahora el exjugador del Chelsea tendrá que conformarse con darlo todo en la obtención del título de la Primera División y de la Copa Chile, ya que en el plano internacional deberán esperar hasta el otro año si es que el equipo de la franja logra estar en los primeros lugares.

"Amargo, amargo, que estaba todo dado. Nosotros queríamos ganar, era una final como lo dijo el profe (Ariel Holan). Lamentablemente no nos salieron las cosas", dijo el argentino.

Además, Di Santo se midió ante su ex elenco y reconoce que hoy "fue una noche en la que no nos salieron las cosas. El segundo tiempo no pudimos revertir el resultado, ellos se metieron atrás y esto es fútbol".

Franco di Santo no mostró su poderío con la UC en la Sudamericana (Agencia Uno)

El transandino dio vuelta la página inmediatamente en la Universidad Católica y el foco del ex crack del Werder Bremen en Alemania está puesto solo en el Torneo Nacional y la Copa Chile, ya que aún están en carrera luego del duro revés ante la Primera Squadra audina en Rancagua

"Nos quedan dos competiciones y vamos a matarnos por esas dos competiciones", dijo Di Santo en la rueda de prensa tras la caída cruzada ante los audinos.