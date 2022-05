Gary Medel es, sin dudas, uno de los mayores exponentes de Universidad Católica en el extranjero. El defensor central, quien actualmente milita en el Bologna, debutó en el primer equipo de los Cruzados a mediados de la década del 2000 y su respetable carrera en Europa lo sitúa como un referente de la UC.

Hace un tiempo, se rumoreó la posibilidad de que Medel regresara a Sudamérica a Boca Juniors, estación previa a un hipotético retiro en Universidad Católica. Fue el mismo Medel quien reconoció conversaciones con Juan Román Riquelme, pero que finalmente no terminaron en nada y el Pitbull siguió en Europa.

En conversación con Las Últimas Noticias, Gary Medel respondió sobre su situación contractual en el Bologna y la intención del jugador por permanecer un tiempo más en el viejo continente, diciendo que “Esto lo conversé con mi señora, con mis hijos, por lo que fue una decisión familiar. Sentimos que es bueno quedarnos un tiempo más en Bologna. Acá la gente me quiere mucho, tenemos amigos y los niños van al colegio y tienen ya sus amistades. Además, siento que, a pesar de tener 34 años, competitivamente estoy bien, fuerte y siendo un aporte”.

El Pitbull hizo una fuerte revelación sobre una lesión que lo tuvo al borde del retiro: “El año pasado lo pasé mal y pensé mandarlo todo a la mierda, irme a Chile y dejar el fútbol. Estuve a punto de hacerlo. Sufrí tres lesiones en total contando los días que no pude jugar, estuve ocho meses fuera de las canchas en 2021. Ahí pensé en terminar mi carrera”.

Gary Medel es inamovible en el Bologna. | Foto: Getty Images

Gary, después, habló de su vuelta a Universidad Católica y dijo que quiere ser un aporte: “No quiero ir a la Católica a retirarme, quiero ir a ganar cosas, a ser competitivo, a pelear por una camiseta y no que me la den como homenaje”.

“Es lo que quiero. Si no me siento así, no voy no más. No quiero que me pase lo que les pasó a otros que llegaron a Chile desde el extranjero y a los cuales se les criticó por su edad y no los trataron bien, como Iván Zamorano o Chupete Suazo. O lo que le pasó ahora a Fabián Orellana en la Católica. Yo quiero llegar bien y ser un aporte y que eso sea reconocido”, complementó.

¿Llegará Gary Medel a la UC? Lo cierto es que el Pitbull está negociando seguir en Europa por un par de temporadas más, por lo que una hipotética llegada al conjunto precordillerano recién se podría dar, si es de voluntad del jugador, cuando tenga 36 años.