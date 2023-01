Guillermo Burdisso da la razón de su llegada a la UC: "Me motivó porque es un club grande"

Universidad Católica se enfoca con todo para afrontar sus desafíos en lo que es la temporada 2023, en la que los ‘Cruzados’ para aquello buscaron reforzase de la mejor manera y conformar así un equipo de gran experiencia para tanto nivel nacional como internacional.

Uno de aquellos nombres que llegó a la tienda ‘Cruzada’ fue el defensor argentino Guillermo Burdisso, quien dialogó con El Mercurio y tuvo palabras para lo que fue su arribo al conjunto adiestrado por Ariel Holan, en la que señala que él fue el principal gestor de su llegada.

"En noviembre me llamó Ariel Holan y me comentó de los proyectos del club. Si bien mi idea era seguir en Deportivo Cali, me dejó pensando. Había trabajado con él y pesó mucho. Lo veo como un técnico ganador, y uno en el fútbol quiere ganar", partió señalando Burdisso.

Dicha propuesta del DT le sedujo desde un primer minuto al ex Boca Juniors, quien ni se pensó en decir que sí "por eso vine a la UC. Me motivó porque es un club grande. En Argentina es muy bien vista, sobre todo después del tetracampeonato. Es un club ganador, ordenado, modelo en Sudamérica".

Burdisso se ilusiona con la UC 2023 | Foto: Cruzados

Entrando a lo que son los desafíos para esta temporada, el defensor argentino señaló cual es la primera meta más cercana para el equipo en este 2023 “hay que ganar la llave con Audax Italiano, clasificar y hacer una buena Sudamericana. Vamos paso a paso", declaró.

Profundizando en el ámbito nacional, el zaguero de 34 se muestra muy ilusionado con lo que tiene el plantel de la Universidad Católica, en el que destaca que hay una mezcla perfecta entre la juventud y experiencia, la cual puede ayudar en demasía para encarar de buena forma los desafíos propuestos como institución.

"Si uno funciona en el ámbito local, cuando toque en el internacional será más fácil, con el rival que sea. Hay un plantel muy rico en calidad; hay jóvenes con talento y energía, y otros con experiencia. Todos debemos tener la misma mentalidad, el hambre de ganar y de gloria", explicó en El Mercurio.

Finalmente, Burdisso hizo una radiografía sobre lo que son sus compañeros en la zona defensiva, en la que llenó de elogios a todos sus compañeros dentro de la zaga, pero en especial a los Seleccionados Eugenio Mena y Mauricio Isla.

"Hay mucho talento. Destaco a Isla y Mena, que no solo fueron bicampeones de América, sino que han jugado en grandes equipos y están en un gran momento. Están Kagelmacher, Ampuero, Daniel González, mucho nivel eso hace competir a máximo", cerró.