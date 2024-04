Los ex futbolistas de Universidad Católica no pudieron avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga en Argentina.

El complicado presente de tres ex jugadores de Universidad Católica en Argentina

Mientras en el Campeonato Nacional 2024 se han disputado tan sólo ocho fechas, la Copa de la Liga Profesional en Argentina ya comienza a entrar en las fases finales.

Ocho equipos terminaron avanzando a los cuartos de final del certamen: River Plate, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors, Barracas Central, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz y Defensa y Justicia.

No obstante, hay otras instituciones que no vivieron la misma suerte y hay tres ex jugadores de Universidad Católica que fueron meros espectadores en sus respectivos clubes.

Guillermo Burdisso (Huracán)

El zaguero central trasandino arribó al cuadro de la Franja Cruzada a principios del 2023 desde Deportivo Cali, y con el elenco universitario alcanzó a disputar 18 encuentros entre Primera División y Copa Chile.

En Huracán, Burdisso sólo pudo decir presente en un duelo (84 minutos) en 14 partidos.

Nehuén Paz (Independiente de Rivadaria)

Nehuén Paz arribó a Independiente de Rivadavia proveniente de la UC y en el Azul del Parque también disputó un solo encuentro (35 minutos) en 14 partidos.

Paz no continuará en el club y deberá buscar un nuevo destino, ya sea en el fútbol argentino o en el extranjero.

Franco Di Santo (independiente de rivadavia)

El delantero, de olvidable paso por Universidad Católica, jugó apenas 53 minutos (en 1 partido) en la Copa de la Liga.

Durante las últimas horas, el ex Audax Italiano rescindió su contrato y le hizo una demanda al club por 66 millones de pesos.