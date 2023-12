La temporada 2023 dentro del Campeonato Nacional nos dejó a Huachipato como el gran monarca del fútbol chileno en un cierre de torneo infartante, dentro de este, se vieron grandes jugadores que mostraban sus primeras cartas en nuestra liga, como también algunos que no cumplieron las expectativas en este año y fueron un rotundo fracaso.

En esta jornada, en Bolavip Chile hicimos un desglose general de los refuerzos que llegaron a los distintos equipos nacionales y te dejamos a los peores jugadores que arribaron a nuestro fútbol para este 2023, los cuales fueron una completa desilusión.

Darío Lezcano

El delantero paraguayo sin duda que es uno de los que se pelea el gran podio de las grandes desilusiones de este 2023, en la que el atacante llegaba como el gran reemplazante de Juan Martín Lucero para esta temporada, pero no logró estar a la altura.

Pocos fueron los minutos que jugó el ex Juárez, quien solo en 12 oportunidades vio minutos con el ‘Popular’, en donde anotó cuatro tantos, siendo su último partido el 20 de agosto ante la Universidad Católica por la semifinal de Copa Chile.

Fabián Castillo

Colo Colo no se reforzó de la mejor manera en este 2023 y todo esto queda demostrado al tener ya a su segundo peor refuerzo en esta temporada, en la que el colombiano no pudo consolidarse nunca como una opción en el plantel y su bajo rendimiento junto a lesiones, hicieron que no viera mucha acción.

El jugador que pertenece a Tijuana de México disputó 18 partidos con la camiseta del ‘Cacique’, en la que anotó dos tantos y aportó con dos asistencias, siendo un registro muy pobre para lo que se esperaba de él en nuestra liga.

Franco Di Santo

El atacante argentino llegó con un gran cartel a la Universidad Católica tras lo que es su prestigiosa carrera, en la que militó en diferentes equipos del fútbol europeo de gran categoría como el Chelsea y el Werder Bremen.

Aquello pareció no bastarle al delantero de la UC, quien dentro de los 24 partidos que disputó con la casaquilla del conjunto de la ‘Franja’, dejó un pobre registro de dos goles y dos asistencias.

Guillermo Burdisso

El defensor argentino llegó a la Universidad Católica con un importante cartel de zaguero de categoría tras lo que fueron sus pasos por la Roma de Italia, Boca Juniors, Galatasaray y Deportivo Cali, algo que no pudo consolidar de buena manera en nuestro fútbol.

Resistido por los hinchas de la UC debido a su rendimiento, el ‘Guille’ disputó 18 partidos con la camiseta de los ‘Cruzados’, en la que dejó un pasar sin pena ni gloria dentro del conjunto de la precordillera.

Yeiler Góez

Finalmente, llegamos al volante colombiano que llegó con bombos y platillos a mitad del 2023 para reforzar a Magallanes, pero que su paso fue el más discreto de todos, en la que tan solo cuatro partidos fueron los que disputó con la camiseta de los ‘Carabaleros’, en la que en uno de ellos, fue expulsado.

Para más remate, el volante que pertenece a Atlético Nacional de Colombia, rescindió su contrato de forma anticipada con el conjunto del ‘Manojito de Claveles’ y antes de finalizar la temporada, se devolvió a su país natal, siendo un completo desastre lo que fue su fugaz paso por Chile.