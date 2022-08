Universidad Católica igualó este jueves ante O'Higgins de Rancagua en la apertura de la Fecha 22 del Campeonato Nacional. Un compromiso que Los Cruzados comenzaron ganando con gol de José Pedro Fuenzalida, luego la visita logró darle vuelta el marcador y Fernando Zampedri pudo reecontrarse con el gol en la parte final del partido.

Sin embargo, aquella anotación del Toro fue histórica, pues el argentino alcanzó en la tabla de goleadores del club a Miguel Ángel Neira. El ex volante es uno de los históricos anotadores de la UC, ya que marcó 73 tantos oficiales por el conjunto estudiantil.

Este jueves, el ex Rosario Central llegó a esa línea, por lo que Neira en conversación con Bolavip Chile, lo felicitó por compartir de momento ese lugar en la historia de la escuadra universitaria.

"Siempre lo he dicho que es el mejor jugador. El año pasado fue el mejor de la Católica y del campeonato y ya lo viene demostrando en todos los partidos. Es un extraordinario jugador", dijo el ex futbolista.

El Toro llegó a los 73 goles oficiales con la UC y alcanzó la marca de Neira | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Neira también se mostró algo molesto con Universidad Católica, quien este próximo 20 de agosto cerrará las puertas del Estadio San Carlos de Apoquindo para poner en marcha el proceso de la remodelación.

"Supe algo de la Católica y sigo en el olvido, porque el día 20 cierran el estadio e invitaron a todo el mundo y quien les habla no lo invitaron, para variar", agregó Neira

"No sé por qué ocurre esto, no me causa absolutamente nada tampoco, me da como lo mismo. No por mí, sino por la gente que me rodea es más fome, pero esperaba que me invitaran para eso y creo que ya no lo harán si queda una semana. Esas cosas se hacen con tiempo", cerró.