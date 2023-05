Universidad Católica enfrenta la recta final de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 y en donde tendrá tres compromisos durante este mes de mayo. Los cruzados quieren terminar con altas chances de seguir peleando por el título y para eso deben sumar la mayor cantidad de puntos posibles en estos últimos partidos.

Una situación que desean los hinchas de la UC, que el equipo vuelva a tener buen rumbo y que ha perdido desde marzo, pues allí fue la última vez que sumó una victoria por el campeonato.



Es que el cuestionamiento a Ariel Holan también ha sido tema por parte de los fanáticos cruzados y sobre aquello es Osvaldo Arica Hurtado conversó con Bolavip Chile sobre si sería recomendable sacar al técnico argentino de la banca y que el equipo tengo un nuevo aire.

"Yo no lo cambiaría, lo mantendría. Hay situaciones que se dan, como estas bajas, y estas no pueden olvidar lo anterior. Uno no conoce nunca la interna, pero yo lo mantendría", sostuvo el ex delantero.

Además, complementó con que "así y todo está peleando arriba y tendrá que retomar el rumbo, porque material bueno hay", agregó.

El técnico quiere enmendar el rumbo al mando de la UC | Foto: Photosport

Por otro lado, el histórico cruzado también se le consultó sobre si Holan lo ha decepcionado o esperaba más al mando del equipo precordillerano. Además, se refirió a las posiciones de Eugenio Mena y Mauricio Isla.

"Claro, uno siempre espera más, pero también los rendimientos individuales no han sido todos acordes. Históricamente la Católica ha jugado con cuatro atrás, en el fondo, y creo que eso le quitó empuje a Mena y a Isla, porque ellos están corriendo desde la mitad hacia arriba. Ellos vienen muy bien de atrás, mirando los espacios y ya jugar un poquito más arriba es casi jugar un poco de espalda y no están para jugar de espalda", expresó.



Finalmente, Hurtado no tiene dudas que el conjunto universitario va a pelear el título hasta el final. "Sí, de todas maneras. Va a pelear", sentenció.