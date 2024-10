Osvaldo Hurtado, una de las figuras más reconocidas en el fútbol chileno, ha vuelto a causar revuelo entre los aficionados. A pesar de haber sido un ídolo histórico de la Universidad Católica, el exdelantero ha sorprendido con sus declaraciones al nombrar a la hinchada de la Universidad de Chile como la mejor del país.

“Ya me han retado por decirlo antes, pero la barra de la U es impresionante. En todo momento están ahí, apoyando. No es fácil llenar un estadio, y ellos lo hacen cada vez que pueden”, declaró Hurtado en una entrevista reciente. Estas palabras no pasaron desapercibidas para los aficionados de ‘La U’, quiénes se burlaron en redes sociales.

Las burlas de los hinchas de Universidad de Chile

Como era de esperar, muchos hinchas de la Universidad de Chile no tardaron en burlarse de las palabras de Hurtado. En X (antes conocida como Twitter), varios seguidores opinaron al respecto, ‘Es sabido, no es nada nuevo’, escribió el usuario @HermannPabli.

Otros simpatizante de ‘La U’ recurrieron a la ironía para mofarse de sus rivales, ‘Dijo que el agua moja’, sentenció @alfonsocarlos45. Además, el usuario @fmramis preguntó, ‘Y cuál es la novedad?? Alguna duda??’.

