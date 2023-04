La versión de Juvenal Olmos sobre una cama en la UC encontró un aliado en un histórico cruzado, quien no descartó que pueda ser cierto y aseguró que Juvenal maneja información privilegiada.

Histórico de Universidad Católica no descarta cama king a Holan y apoya a Juvenal Olmos: "Él siempre ha tenido información"

Juvenal Olmos estalló en el día de ayer en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde dejó entrever que el plantel de Universidad Católica le está ‘haciendo la cama’ a Ariel Holan, técnico de los cruzados.

El ex jugador de la UC fundamentó sus dichos en el discreto juego que ha exhibido el equipo de Holan y la inconexión que muestra dentro de la cancha, la cual tiene a los hinchas de la UC con el plantel entre ceja y ceja.

“Juvenal desde que era jugador fue así, dice las cosas no más. Me llamó la atención porque últimamente lo había visto muy mesurado y ayer se le notaba caliente”, dijo el histórico Osvaldo ‘Arica’ Hurtado en conversación con Bolavip Chile.

La UC superó con drama a Deportes Colina. | Foto: Photosport

Hurtado asegura que “Uno siempre le carga la mano al técnico, pero también hay situaciones dentro del campo de juego que llaman la atención. Cómo un equipo de ese nivel de repente puede jugar así… yo creo en eso de que no le están comprando el mensaje a Holan, quizás está pasando eso”.

“Todavía creen que siguen siendo campeones y eso terminó, hay que empezar una nueva etapa, están jugando con esa línea de crédito, pero eso se presta para este tipo de comentarios”, criticó al plantel cruzado.

Histórico de la UC no descarta la cama King y apoya la tesis de Olmos: “Juvenal siempre ha tenido información, no se tiró a la pelea así como así. Yo creo que debe tener información interna que lo llevó a decir eso, me sorprendió mucho porque generalmente estos temas los disfrazan en los camarines”.