El ex jugador de los Cruzados aseguró que el técnico argentino debe seguir al mando si cae frente el Cacique el próximo sábado.

Universidad Católica recibe este fin de semana a Colo Colo en lo que será el regreso del Campeonato Nacional 2023 en su décima fecha. Los cruzados vienen de una presentación que dejó varias dudas frente a Deportes Colina porCopa Chile y ahora quieren buscar un triunfo para encenderse en el torneo ante uno de los rivales por el título.

No obstante, las declaraciones que realizó Juvenal Olmos han desatado de varios ex jugadores del elenco de la Franja y de actuales nombres del plantel de la UC, como es el caso de Gary Kagelmacher.

Tras todo este embrollo que se ha generado alrededor del cuadro de la precordillera, es que también se genera la pregunta si es que Holan debe dar un paso al costado si cae contra los albos. En conversación con Bolavip Chile, Osvaldo "Arica" Hurtado le prestó apoyo al DT argentino y afirmó que no es conveniente despedirlo.

"Yo creo que no, porque primero deben aclararse bien los temas. Es que escucho para todos lados, entonces yo creo que la interna es la que manda siempre dentro del plantel, de un club y no creo que sea aconsejable, por lo menos para mí", dijo el ex atacante de la UC.

El DT argentino prepara el duelo contra los albos | Foto: Photosport

Por otra parte, también se le preguntó si los dichos de Olmos gatilló varias cosas en el medio.

"Sí, pero como decían antiguamente, nadie conoce el fondo de la olla, sino que el cucharon que la revuelve. Así que ahí yo creo que ante estos partidos es la tranquilidad para prepararlos, para llegar bien y tratar de dar vuelta la hoja", sentenció.

Universidad Católica y Colo Colo se enfrentan este sábado 15 de abril a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.