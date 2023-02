Matías Dituro lleva varias temporadas exitosas atajando en la Universidad Católica. Además, el ahora capitán cruzado logró llegar al Celta de Vigo en LaLiga en España por una temporada. A raíz de su cariño por Chile, el argentino decidió nacionalizarse para que así los cruzados liberaran un cupo de extranjero. Claramente, el nivel del portero lo puede catapultar a una chance en la Selección Chilena. Sin embargo, los históricos son recelosos y no quieren que el portero juegue en La Roja.

El primero que le da un portazo a Dituro es Jorge Aravena. El histórico Mortero es una de las glorias de antaño en el fútbol chileno y realizó tremendos duelos con la camiseta de la Selección Chilena. Sin embargo, el exjugador de la Católica no quiere que el meta le quite chances a otros metas nacionales.

"No voy a desconocer que Dituro es buen arquero, pero prefiero a los que son nacidos en Chile. Es un gran arquero y tiene un juego de pies increíbnle, tiene una técnica de golpeo increible, pero me gustan más los nuestros y para mí es uno a Dituro en la Selección", expresó en diálogo con Bolavip.

En tanto, Osvaldo Hurtado reconoce el mérito del capitán de la UC, pero prefiere que el foco esté en una consolidación de Brayan Cortés en el pórtico chileno. "Yo me quedo con Cortés. Me quedo con un arquero del presente y que también dará a futuro. Me parece que Dituro es un pedazo de arquero, no hay duda, pero es el tiempo de darle la posibilidad a un muchacho joven", sentenció.

Matías Dituro ya es chileno, aunque los referentes de la UC no lo quieren en La Roja (Agencia Uno)

El Arica no le resta mérito al capitán de la UC, aunque le parece que para La Roja el titular tiene que ser un chileno y ese compatriota debe ser Cortés, ya que el exjugador cruzado cree que el apoyo de Claudio Bravo será fundamental en la tarea.

"Creo que reconociendo todo el aporte de Dituro, pero creo que nosotros necesitamos que Cortés, bajo el alero de Claudio Bravo se vaya armando para que sea un arquero más completo. Quiero que Cortés siga creciendo, igual que Gabriel Castellón y hay que ir confiando en ellos también. Si queremos recambio hay que practicarlo", agregó Hurtado.