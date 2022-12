El plantel de Universidad Católica se sigue preparando de cara al inicio de una nueva temporada, donde los dirigidos por Ariel Holan quieren volver a pelear por el título del fútbol chileno y competir en la Copa Sudamericana.

Los Cruzados contarán con varias caras nuevas en este nuevo semestre, entre las que destacan: Eugenio Mena, Byron Nieto y el retorno de Alexander Aravena, quien viene de tener una gran campaña en Ñublense de Chillán.

Saavedra fue más protagonista con la llegada de Holan | Foto: Agencia Uno

Ignacio Saavedra permanecerá una temporada más en el club que lo vio nacer y en conversación con ESPN recalcó la importancia que ha tenido el DT trasandino en su carrera.

"Mi mejor año lejos fue con Ariel (Holan) y él me enseña mucho, me dice lo que tengo que hacer, me reta, me apoya, nuestra relación es así de mucho cariño y respeto. En la cancha me dice que tengo que hacer, me muestra videos de jugadores que me pueden servir, entonces él ha sido el mejor entrenador que he tenido y el entrenador más importante. Es muy importante que siga en la UC"

Además, se refirió a lo que será esta nueva temporada sin varios jugadores históricos. "La UC tiene que reinventarse, se fueron jugadores importantes, volver a ser lo que fuimos en el primer campeonato, hay que intentar hacer lo que hicimos en el primer campeonato. En la Sudamericana el piso está intentar pasar la fase de grupo y seguir avanzando", remarcó.

"Tengo contrato con la UC, estoy feliz ahí. Como profesional y persona quiere dar un paso hacia adelante que me siento preparado para darlo y eso lo dejo en manos de mi representante, pero si me tengo que quedar en Católica estaré feliz", sentenció sobre su futuro.