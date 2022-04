El ex golero de la U y hoy comentarista, explicó que la UC no se reforzó de la mejor manera en esta temporada, alabó a Fabián Orellana y expresó que los Cruzados dieron una mejor imagen que Colo Colo

La derrota que sufrió Universidad Católica por 3-2 ante Flamengo por el grupo H de la Copa Libertadores en el Estadio San Carlos de Apoquindo, dejó buenas sensaciones con el nivel futbolístico que mostró ante un grande del continente a pesar de caer en casa.

Ante este encuentro, el ex arquero de la U y hoy panelista Johnny Herrera se refirió en TNT Sports a lo que fue este partido, destacando la presentación de Fabián Orellana y no se explicó porque no jugaba hace tanto tiempo en la UC.

“¿Que pasaba con Orellana?, moraleja para adelante que uno está entrenando para técnico, si algún día llego a tener un problema con un jugador, lo resuelvo. Son situaciones que no puedes dejar pasar, (Paulucci) se terminó pegando un balazo en los pies. Cuevas también, Cuevas también estaba cortado, era poco y nada lo que jugaba en Católica, es de lo mejorcito que tuvo Católica”, inició expresando Herrera.

El ex golero manifestó que, para aquel duelo ante el Flamengo, la UC debía realizar un partido perfecto en todas sus líneas, ya que enfrentaban a un equipo que tiene posee una de las plantillas más rica del continente.

“Competir ante una de las potencias mundiales, porque este equipo trae jugadores importantes, se trajo al lateral titular del Atlético de Madrid por ejemplo, entonces competir ante tamaño equipo, Católica tenía que hacer un partido de diez puntos en todo los lugares del campo de juego”, expresó en TNT Sports.

Finalmente, Herrera expresó que la UC no se reforzó de buena forma en esta temporada y que a pesar de sus grandes bajas en la parte defensiva, el conjunto nacional tuvo un encuentro bastante digno ante Flamengo, en donde según su apreciación compitió de mejor forma que Colo Colo en esta jornada en la Libertadores.

“Una defensa media armada como sin tanto plantel, entonces eso no habla muy bien de Católica en general, porque tampoco armó un plantel como para competir Copa Libertadores, más allá de la mala patá que se le hayan lesionado tres centrales. Así y todo, creo que Católica hizo un partido bastante digno, compitió mejor que Colo Colo incluso, porque llegó muchas más veces al arco creo”, cerró.