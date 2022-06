El ex delantero de Universidad Católica se refirió a la llegada del seleccionado chileno al equipo de Ariel Holan y no escatimó en elogios.

Le llegada de Mauricio Isla a Universidad Católica ha dado que hablar en las últimas horas. Desde que se conoció el principio de acuerdo entre Los Cruzados y el bicampeón de América, las opiniones no se han dejado esperar.

José Luis Villanueva no quiso quedar ajeno a este gran golpe en el mercado de invierno del fútbol chileno y destacó la llegada del Huaso a la UC. El ex atacante cree que el defensor es una ganancia incuestionable para el equipo de Ariel Holan.

"Es ganancia absoluta, él es un jugador que está acostumbrado a altísima exigencia y te tira para arriba el plantel completo. El mayor ejemplo que tenías era el Chapa, que era reserva en esta selección, este tipo está a otro nivel. O sea, olvídate, Zampedri idolazo y seguramente si se mantiene será el goleador histórico, todo lo que usted quiera, pero en Argentina en Rosario Central no más", dijo en Pauta de Juego.

"Mauricio Isla estamos hablando de un jugador de otra categoría, otro nivel. Lo que sea hay que adaptarlo, no digo que jueguen para él, pero sí hay que adaptarlo y entenderlo. O sea, el chico que llegaba acá canchereando porque llevaba dos partidos jugados, ahora va a llegar y estará Mauricio Isla al camarín. Entonces no es como que ahora me agrando porque jugué tres partidos", agregó Joselo.

El lateral es el segundo refuerzo de la UC a partir de esta segunda rueda | Foto: Agencia UNO

El ex futbolista también fue consultado sobre si en un momento Isla podría tomar la capitanía, en caso de que Chapa Fuenzalida o Parot no estén en cancha. Sin embargo, Villanueva expresó lo siguiente.

"No sé, eso es otra cosa. Independiente de eso, es un tipo que hay que escuchar. Estamos hablando de otra categoría de jugar, esto no es 'juega así no más'. Ellos van entiendo donde tienen que moverse y con un entrenador bueno como Holan, él te puede dar las indicaciones de nivel top porque tú las vas a entender", cerró.