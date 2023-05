70 días han pasado de la última victoria de la Universidad Católica en el Campeonato Nacional, cifra que comienza a preocupar a los hinchas precordilleranos de cara al futuro del equipo y de Ariel Holan en la banca de la UC.

Y es que la dura derrota ante Huachipato en el Estadio El Teniente de Rancagua caló hondo entre los jugadores y simpatizantes del elenco de la Franja Cruzada, quienes ven como algunos equipos se les comienzan a alejar en la parte alta de la tabla de posiciones.

El entrenador argentino no le ha podido encontrar el rumbo y pierde adeptos en la UC | Foto: Photosport

El exjugador de la Católica, José Luis Villanueva, en su rol como comentarista deportivo en el programa Pauta de Juego ve con poco optimismo en

"Yo creo que está siendo casi insostenible los números que está teniendo y la forma, no hay ninguna posibilidad que jugando así pueda salir. Está jugando muy mal", reconoció el reconocido hincha de la UC.

"Yo no veo mucha solución. La política de contratación de la UC fue cambiando y eso hizo un plantel lento, el promedio de edad está súper arriba y lo que tenía que ser una renovación se transformó en cambio de edad por edad", añadió.

ver también Hinchas de la UC ya no dan más con Holan tras caer con Huachipato

Finalmente, Villanueva criticó duramente el nivel de algunos canteranos cruzados. "Nos vendieron nombres que no son jugadores que tu digas que la van a romper en el futuro, no se ven y no marcan diferencias, como Tapia no pasó nada, Montes no pasó nada, Munder no pasó nada", cerró.