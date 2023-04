Universidad Católica tuvo una dramática y polémica clasificación en Copa Chile ante Deportes Colina. Los cruzados estuvieron a segundos de ser eliminados por el elenco de Tercera A (cuarta división) del torneo y aquello podría haber traído varias consecuencias en la precordillera.

Incluso, lejos de los festejos por avanzar en el certamen, Juan Tagle utilizó su cuenta de Twitter y manifestó que 'esto no nos puede volver a pasar', dejando un mensaje para el equipo universitario luego de la angustiante victoria contra el conjunto 'eléctrico'.

Con respecto a los dichos del timonel de la UC, José Luis Villanueva no estuvo muy acuerdo. El ex ariete de la Franja manifestó que en este tipo de situaciones no se deben involucrar los presidentes de los clubes.

"No entiendo cuando los presidentes hablan de esas cosas 'oh, esto no puede volver a pasar'. Qué se mete él, eso lo tiene que decir el entrenador. Lo que él tiene que decir es 'fue un partido súper difícil, pero los muchachos lo sacaron adelante. Felicitaciones al arquero de Colina que la recontrarompió'. Listo. ¿Qué es esto? Yo nunca vi un presidente pararse contra el plantel y decirle 'Hey, muchachos. Esto no puede volver a pasar'. Mentira, no hablan en los camarínes", dijo Villanueva en Pauta de Juego.

El presidente de la UC no quedó muy conforme con el triunfo ante Deportes Colina | Foto: Photosport

Por último, el ex delantero manifestó que "hay cosas que los presidentes no tienen que hablar. Partamos de la base que cada uno puede hablar lo que quiera, te lo acepto y yo no vengo a decir aquí 'oye no hablen', pero me llama la atención en esa situación cuando los presidentes en general como que quieren tener ese protagonismo ahí. No sé, no lo entiendo muy bien", concluyó.