Esta tarde, Universidad Católica visitará a Deportes Antofagasta por la última fecha del Campeonato Nacional 2022 en donde los cruzados no solo necesitan sumar puntos si quieren ver competencia internacional el 2023, sino que también será el último compromiso de José Pedro Fuenzalida como jugador de la UC.

El multicampeón cruzado habló con El Deportivo de La Tercera y explicó por qué quiere seguir jugando, pero no en la UC: “Por ahora es indefinido (el tiempo que le queda de carrera). Hoy cierro esta etapa con Católica, en un lindo momento, pero mi idea es jugar uno o dos años más, quién sabe, pero no acá. Siento que acá en Católica cumplí un ciclo y por la identificación que siento con el club y con los hinchas, no quiero jugar en otro lugar acá en Chile”.

Chapita fue despedido por los hinchas cruzados en Santa Laura la semana pasada. | Foto: Agencia UNO

Fuenzalida, complementando la idea, dice que “Si sale algo afuera, que sea atractivo para la familia, me gustaría seguir jugando. Me siento bien. En un momento pensé en no seguir, en que este era mi último año y me retiraba, pero la verdad todo era porque venía arrastrando una lesión en el tobillo izquierdo hace dos años, que me venía molestando mucho”.

Si bien el Chapa aún no tiene ofrecimientos formales para continuar su carrera en otro lado, lo concreto es que el aún jugador de Universidad Católica espera ofertas que sean atractivas para él, su familia y el desarrollo de sus hijos según explica para ver qué decisión toma.

José Pedro Fuenzalida dejará a los cruzados con siete títulos de Primera División bajo el brazo y 4 Supercopa, marcando un legado que sin duda perdurará en el tiempo para los fanáticos de la UC y que será muy difícil de borrar.