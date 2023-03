El ex técnico de Universidad Católica aseguró que el lateral derecho aún no muestra su mejor versión en la presente temporada.

Juvenal Olmos tajante con el nivel de Mauricio Isla en la UC: "Se queda corto, no lo he visto en mayor plenitud"

Universidad Católica se llevó un duro golpe el pasado martes desde el Estadio El Teniente de Rancagua, pues quedó eliminada en la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Audax Italiano y aquello no quedó ajeno a las críticas.

Incluso, algunas cayeron a jugadores como Mauricio Isla. El 'Huaso' no ha podido encontrar ese nivel del año 2022 y eso se hace notar. De hecho, contra los itálicos, provocó el error en el tercer gol de los audinos y que en definitiva sería a la postre el tanto que dejaría fuera a la UC del torneo continental.

El lateral derecho ha sido el blanco de críticas por su nivel en este 2023 | Foto: Agencia UNO

Esta situación la debatieron en Todos Somos Técnicos, sobre el bajo nivel que ha mostrado el ex seleccionado nacional en comparación a lo que fue en 2022. Ante aquello, es que Juvenal Olmos recalcó que aún no ha tenido el rendimiento esperado en la presente campaña y que ha estado algo débil en labor defensiva.

"No ha tenido el arranque en este 2023, no ha sido el Mauricio Isla desde el punto de vista riguroso de la marca, está muy permisivo. No solamente en este partido, en otros anteriores partidos también, que iba para un lado o que iba para el otro lado. Yo creo que este sistema de pasar con los dos laterales al mismo tiempo y que se centren Rovira con Saavedra, a veces no le permite tener esa libertad", sostuvo el ex DT cruzado.

"Es como que a su edad le dicen 'full', pero el 'full' tiene que tener aspectos defensivos, porque es un lateral y no mediocampista y tampoco un puntero derecho. Entonces está como desequilibrado el equipo, porque en algún momento determinado él debe mirar hacia arriba y dice 'bueno, hay dos centrodelanteros, Pinares que yo creo que corre mucho y hace un esfuerzo, pero en el aspecto de marca no lo tiene, no es tan riguroso'. Se queda corto, no lo he visto en mayor plenitud. No sé si es que arrastra alguna lesión...", cerró.