Universidad Católica contará con una baja obligada para el duelo contra O'Higgins y aquella es la de Gary Kagelmacher. El defensor uruguayo sufrió un desagarro en el encuentro ante Colo Colo que lo tendrá alejado algunas semanas de las canchas.

En conversación con ADN Deportes, el charrúa contó el momento en que sintió la molestia y la interacción que tuvo con Ariel Holan desde la cancha, donde la UC estaba complicada con los cambios en el epílogo del partido.



“Son situaciones complicadas, uno en el momento quiere seguir jugando y no acepta la lesión. Hice un esfuerzo grande en una jugada al minuto 91 y me di cuenta del pinchazo. Miré a la banca y le dije a Ariel Holan ‘estoy roto, me rompí’. Él me miró como diciendo que no le quedaban más cambios”, comenzó relatando el defensor.

“Intenté seguir lo más que pude para por lo menos usar ese hombre de más que teníamos y en el momento dije que ojalá no me llegara ninguna pelota larga, porque si me trepaba el delantero, no sé qué iba a hacer”, agregó.

El defensor salió lesionado del partido ante Colo Colo | Foto: Photosport

Por otra parte, el zaguero también abarcó las críticas y también lo que falta aún reforzar en la UC para que sea un equipo más sólido en estas casi 10 fechas del Campeonato Nacional 2023.

“El club ha dejado la vara muy alta en los últimos años, hoy en día el hincha es muy exigente. Con el plantel que tenemos, entiendo que los hinchas esperen más del funcionamiento, porque los resultados están, en mayor o menor cantidad, están”, expresó Kagelmacher.



En cuanto a lo que resta por trabajar, el central hizo una autocrítica en cuanto a la zona en la que se desempeña.

“Mantener el cero atrás. Van 10 partidos y en dos ocasiones hemos mantenido el cero, es algo donde tenemos que trabajar como equipo. Intentar de no conceder muchos goles, porque sabemos que tenemos un potencial importante en ofensiva. Si llegamos a darle más solidez defensiva, los partidos los vamos a ganar”, cerró.