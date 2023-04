En Universidad Católica miran con preocupación la situación del defensor Gary Kagelmacher, una de las grandes figuras del elenco de Ariel Holan, quien en el partido contra Colo Colo en el Estadio Santa Laura se fue cojeando del terreno de juego.

¿Qué pasó finalmente? Lo cierto es que el cuadro precordillerano subió a su cuenta de Twitter el real estado de salud del jugador uruguayo de 34 años.

Kagelmacher pone en alerta a Holan y a la UC | Foto: Photosport

"Cruzados informa que el jugador del Plantel de Honor de Universidad Católica, señor Gary Kagelmacher, se sometió hoy martes a exámenes médicos que arrojaron el siguiente diagnóstico: Desgarro del recto femoral del cuádriceps izquierdo", afirmaron desde las dependencias de la UC.

Ya pasado las horas, el zaguero central salió al paso y quiso mandarle un mensaje a todos los hinchas del conjunto cruzado a través de su cuenta de Twitter.

"Lamentablemente sufrí una lesión muscular que me dejara un tiempo fuera de las canchas. Seguiré apoyando al equipo desde fuera. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que me escribió apoyándome y agradeciendo el esfuerzo. Vamos que esto sigue..Todos juntos Cruzados", escribió el ex León de México.

Hay que tener presente que su vuelta a los entrenamientos y los plazos de recuperación dependerán de la evolución, por lo que no está confirmada su presencia para el trascendental encuentro ante la Universidad de Chile, partido que se desarrollará este 30 de abril.