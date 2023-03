Universidad Católica ya dejó atrás su dura eliminación de la Copa Sudamericana ante Audax Italiano y ya se enfoca en su próximo objetivo que es luchar por el título del Campeonato Nacional 2023.

Los cruzados están punteros con 16 puntos en siete partidos jugados y ahora en la octava fecha enfrentarán a Unión Española para continuar manteniendo esa ventaja en la parte alta de la tabla de posiciones.

Para eso, Ariel Holan está preparando su once estelar para recibir a los hispanos. El técnico argentino no haría mayores cambios, pero esperará por Branco Ampuero. El defensor arrastras una sobrecarga muscular y podría ser reemplazado por Guillermo Burdisso. Sin embargo, el ex Deportes Antofagasta ha entrenado con normalidad y de todas maneras jugaría contra Unión Española.

No obstante, el resto del equipo sería el mismo que dispuso frente a los itálicos el pasado martes: Matías Dituro en portería; Mauricio Isla; Branco Ampuero (o Guillermo Burdisso), Gary Kagelmacher; Eugenio Mena en defensa; Ignacio Saavedra; Brayan Rovira, César Pinares, Alexander Aravena en mediocampo; Franco Di Santo y Fernando Zampedri en delantera.

El elenco cruzado prepara su duelo con los hispanos | Foto: Agencia UNO

Universidad Católica y Unión Española jugarán este domingo 12 de marzo a partir de las 12:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.