Los ex jugadores cruzados descifraron un par de sabrosas anécdotas que vivieron en la UC con el ex volante.

Cristián Álvarez y Mark González estuvieron presentes en el programa Sabor a Gol de TNT Sports. Los ex jugadores cruzados conversaron de diversos temas y uno de ellos fue sobre el plantel del año 2002 de Universidad Católica y donde fueron compañeros del ex volante Jorge 'Kike' Acuña.

El volante era uno de los buenas figuras de aquel equipo y los invitados al programa contaron un par de anéctodas con respecto a cómo era la convivencia y el día a día en el conjunto precordillerano. El 'Huaso' recordó sus concentraciones junto al ex seleccionado chileno.

"Con ese hue... no dormiamos nada. Era un personaje que me hacía reír. Eran las dos de la mañana y estábamos jugando carioca en ese tiempo. Imagínate, no había nada po'. De repente, te despertabas en la noche y te tenía una broma, alguna cosa en el baño, algunas cosas asquerosas que hacía en el baño. Son incontables. No sé, algunas cosas, aunque seas muy amigo, no sé si puedas hacerle ese tipo de bromas a otro y entre nosotros se daba. Nunca te enojabas, era imposible enojarse con él", cuenta el ex jugador entre risas.

"Era bravo en la cancha. Corría, tenía un estado físico increíble. Tenías que hacer vueltas a la cancha, yo tenía buen estado físico y él te daba una vuelta. Era impresionante", agregó.

Por otro lado, González entregó un dato sobre una actividad que realizaban en el plantel de acondicionamiento físico y en que Acuña destacaba por sobre todos su compañeros.

"De hecho, creo que el Kike mantiene el récord del consumo de oxígeno que no sé de dónde lo sacaba. Hacíamos un test de consumo de oxígeno, que en el fondo es correr hasta no dar más y este hue... prácticamente dio vuelta la máquina. Llegó a velocidad 22 corriendo como si nada. Físicamente un súperdotado", cerró Mark.