Jorge Kike Acuña pide calma con a los hinchas de Universidad Católica en el debut de Nico Núñez: “En una semana no puede cambiar todo”

Jorge Kike Acuña es una celebridad dentro del fútbol chileno y también vistió con mucho pundonor la camiseta de la Universidad Católica. Es más, el exjugador cruzado compartió camarín con el nuevo DT de los Cruzados, Nicolás Núñez, e infló el pecho como uno de los estrategas de la nueva camada en Chile.

El ex entrenador de Santiago City en la Tercera División fue hasta el panel de Todos Somos Técnicos en TNT Sports y se refirió con mucho cariño a Núñez, quien mañana vivirá su primer partido al mando de la UC ante el puntero Cobresal en El Salvador.

“Hay que ser claros y él en una semana de trabajo no puede llegar y cambiar todo. Creo que no hará mucho cambio. Hay que valorar que entra en un momento súper difícil del club, donde no llegaron fichajes. Es complicado hacer algún cambio ahora“, dijo el Kike.

Jorge Kike Acuña -izquierda- le desea todos los éxitos a Nicolás Nuñez en la Católica (Pantallazo TNT Sports)

El Kike sabe de vestir los colores de la franja y de cómo se maneja la interna de la UC. En el mismo espacio televisivo, el controvertido exjugador cruzado valora la decisión de la dirigencia de confiar en él.

“Es una decisión súper valiente de la Universidad Católica. Me gustó mucho la elección que hicieron. Es importante y valorable tener a un técnico chileno, de apenas 38 años, que creció en el club, que sabe del club y que le tiene cariño”, agregó.

En esa misma línea, Acuña siente que “si bien es cierto tiene poca experiencia como técnico, el Nico es un técnico ganador y lo demostró con creces en Magallanes”.

Acuña no pudo más de alegría por Núñez y añadió que “estoy súper contento por él. Siento que va a ser un buen debut en la UC y lo importante es que descomprimió todo el clima interno”.