En conversación con Radio Futuro, el histórico de Universidad Católica dejó en claro que no ve con buenos ojos el futuro de Ariel Holan al mando del elenco universitario.

Leyenda de Universidad Católica hace una fuerte apuesta sobre el futuro de Ariel Holan: “Si no ganan, algo va a pasar”

La Universidad Católica vive un momento complicado con el argentino Ariel Holan como entrenador. Y es que el elenco precordillerano viene de clasificar de manera sufrida en la Copa Chile tras eliminar a Deportes Colina, pero el resultado y el nivel de juego no dejó para nadaa conforme a los hinchas, quienes descargaron su ira en las diversas redes sociales.

Ahora, el cuadro de la Franja Cruzada deberá enfrentar este sábado 15 de abril a Colo Colo en el Estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional, por lo que los pupilos del estratega trasandino buscarán quedarse triunfo para así dejar atrás las fuertes críticas.

Holan no la pasa para nada bien en su segundo paso por la UC | Foto: Photosport

Miguel Ángel Neira, histórico ex jugador de los cruzados en la década de los 80, conversó con el programa Futuro Fútbol Club y ve con incertidumbre el futuro del adiestrador de 62 años.

"No veo un equipo compacto, unido adentro de la cancha como fueron los años anteriores, entonces yo creo que hay cosas que están pasando", aseguró.

"Yo he visto muchas veces cuando le hacen la cama a los técnicos y capaz ahora los futbolistas no están conformes con su técnico, pero eso debiesen decirlo los futbolistas que no están de acuerdo", detalló Neira.

"El partido del fin de semana es clave, tanto para ver el despegue o si se hunde. Yo creo que si la Católica no gana, algo va a pasar y ojalá vean los dirigentes sobre este tema", sentenció.