Universidad Católica está a la búsqueda de un volante para reforzar la zona del mediocampo de cara al 2023 luego de las partidas de Luciano Aued y también de Juan Leiva durante el segundo semestre del 2022, pues también había partido a mitad de año Marcelino Núñez.

Por aquello, es que este miércoles en conferencia de prensa, José María Buljubasich fue consultado sobre si este mediocampista tiene que ser extranjero o también se abre la chance de que sea chileno.

"No hay una prioridad que tenga que ser extranjero. En la medida que haya un jugador que nosotros estemos de acuerdo, tanto el cuerpo técnico como el club para que pueda llegar, puede ser chileno o extranjero. La preferencia está basada en un jugador que nos pueda aportar a este nuevo grupo que se está armando para poder pelear el campeonato. Eso es lo que se busca", dijo el gerente deportivo cruzado.

El volante argentino estaría en carpeta de la UC para ser refuerzo en 2023 | Foto: Getty Images

Ante lo anterior, se le preguntó por el nombre de Lucas Menossi y si es una carta para que sea parte del plantel de Ariel Holan con miras hacia el 2023. En las últimas horas el DT de Tigre habló sobre el jugador y también desde Argentina afirman que la propuesta de Cruzados toma fuerza contar con el futbolista.

"En cuanto a los nombres, yo digo siempre lo mismo, tratamos de no dar, ni confirmar y desmentir nada porque en esta época indudablemente hay muchos nombres que salen a la luz y si uno tuviera que estar explicando que si va a llegar o no, si hay opción o no, la verdad que sería eterno. Entonces creo que en ese sentido preferimos no referirnos a nombres puntuales", cerró.