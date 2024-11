Colo Colo ya tiene la mente puesta en la temporada 2025, donde no solo tiene asegurada su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, sino que también es el año donde se celebrará el centenario.

Para la ocasión, aún no hay mayor claridad sobre la continuidad de Brayan Cortés para el 2025. En caso de que el iquiqueño deje al Cacique, Leonel Herrera tiene su candidato ideal para reemplazar al portero.

“No es que se tenga que ir, sino que, si tiene un ofrecimiento mejor y llega en reemplazo de él Claudio Bravo, puede ser. Él aún puede jugar por varios años más sin ningún problema”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Leonel Herrera quiere a Cabral en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, el histórico finalista de la Copa Libertadores 1973 complementa diciendo que “Los arqueros duran más que los jugadores de campo, tendríamos la seguridad de tener a Claudio en el arco. Si se va Cortés, tiene que ser reemplazado”.

Otro que no se sabe si sigue o no es Carlos Palacios quien, en caso de marcharse, Herrera también ya le tiene un reemplazante: “Cabral (Luciano), de todas maneras. Es el Valdivia segundo, tiene todas las condiciones para estar en Colo Colo y más si Palacios se va. Qué mejor reemplazante, a mí me gusta muchísimo desde que juega en Coquimbo Unido”, decretó.

¿Llegará alguno de los dos? De momento, tiene que esclarecerse el panorama con ambos jugadores y recién ahí la directiva de Blanco y Negro apuntará nombres para reemplazar a los que dejen el Estadio Monumental.

Colo Colo abre la temporada 2025

Colo Colo será el encargado de abrir la temporada 2025 disputando la Supercopa del fútbol chileno, la cual disputará ante el subcampeón del torneo Universidad de Chile en formato de ida y vuelta.