Ariel Holan atendió a los medios de comunicación durante este jueves en San Carlos de Apoquindo y una de las preguntas fue referido a Guillermo Burdisso, quien sufrió una lesión en el entrenamiento en la tarde del pasado miércoles.

Le consultaron si el zaguero argentino llegará al debut de Universidad Católica en el Campeonato Nacional y que será frente a Everton. No obstante, el técnico no quiso dar un diagnóstico preliminar y esperará los resultados médicos que se realizará el defensor este jueves.

"Tendrá ahora un estudio. Ayer pensamos que podía ser un desgarro, hoy (jueves) de acuerdo a la sistematología, por ahí por cómo vino hoy, esperamos que no sea algo tan importante. Si llega a ser así, veremos el calibre de la lesión y si es para una semana, si es para 10 días, para 15 días o 21 días y ahí veremos cómo llega", comezó explicando.

"No puedo hablar de supuesto, el análisis clínico es mucho más optimista que lo que era ayer en el momento que se produjo esa lesión. Debo ser sincero, no sabemos bien y por ahí Dios quiera que sea algo menor y si es un desgarro veremos, pero no estamos completamente seguro que lo sea", agregó.

El defensor sufrió una lesión y se hará chequeos médicos este jueves para saber la gravedad | Foto: Cruzados

Finalmente, aseguró que "tenemos que esperar ese estudio y ver mañana (viernes) cuando esté bien desinflamada la zona para ver qué es, pero ya digo, por los exámenes de hoy se requiere del estudio porque no estamos seguros y ojalá así sea, que sea un desgarro".

Y concluyó con que "dejo pendiente la respueta, porque sin saber bien el calibre de la lesión de cuáles serán los pasos a seguir, pero el peor de los casos podría llegar con lo justo para la primera fecha o prepararlo para la segunda. No puedo responder con precisión, porque después no quiero ser esclavo de mis palabras con respecto a un lado u otro", cerró.