Mauricio Isla finalmente dejó Universidad Católica. La estadía del Huaso en La Franja poco a poco se fue deteriorando y un episodio que desató la molestia de varios hinchas fue su viaje a Colombia el mismo fin de semana que el equipo jugaba el Clásico Universitario en Concepción.

Juvenal Olmos criticó las fotos que se tomó más que el viaje en si mismo: “Lo que ocurrió en el último Clásico, por más permiso que te den, cuando tu equipo está jugando en Concepción y en un par de horas después te sacas una foto riéndote, en el fondo lo que estás haciendo es tocarle la oreja a tus empleadores”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El DT campeón con La Franja insistió en que el tema no es disfrutar en su tiempo libre: “No es que lo estás pasando bien en otro lado, pásalo bien sin foto, pero si tú sacas la foto estás provocando".

Olmos cree que el lateral derecho con su última versión no podría llegar al Cacique: "Es un tipo que está desconcentrado, alejado de la propia realidad del club. No sé que problemas tendrá... todos podemos problemas emocionales en nuestra vida y no rendimos. Ese Isla no le da para jugar en Colo Colo. No sé si solucionó su problema, pero en este momento".

Mauricio Isla terminó su ciclo en la Universidad Católica (Foto: Photosport)

Marcelo Vega entregó su opinión sobre la salida de Isla de la Universidad Católica: "Sale muy mal, por los hinchas. En las redes sociales no había ninguno que no le echara un par de garabatos"

El Toby cree que el lateral derecho debe meditar bien su próximo destino: "Va a Colo Colo, un equipo más grande, no rinde y le pasa lo mismo, ya es muy complicado. Tiene que pensar muy bien dónde va".