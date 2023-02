Luciano Aued marcó una época en Universidad Católica. El volante argentino arribó al elenco precordillerano en julio del 2017 con un objetivo claro: quedar en la historia del club universitario, algo que lograría con creces.

Y es que el ex Gimnasia de La Plata alcanzó a disputar 176 partidos con la camiseta de la Franja Cruzada, donde pudo: convertir 31 goles, dar 26 asistencias y levantar siete títulos, por lo que los hinchas lo recuerdan con cariño cada vez que pueden.

Ahora, "Luli" Aued se prepara para un nuevo desafío en su carrera y espera con Unión de Santa Fe volver a tener la regularidad que tuvo con la UC, pero antes de comenzar la temporada conversó con AS Chile sobre su paso por el fútbol chileno.

Aued no olvida su exitoso paso por la UC | Foto: Agencia Uno

"Es un club que me marcó para siempre. Tuve la posibilidad de vivir tantas emociones juntas... Con mi señora llegamos solos, al poco tiempo falleció mi papá, después nació mi hija Charito, que es lo que más amo en el mundo, y también me tocó vivir lesiones, levantar trofeos y el problema cardíaco... Fue un sube y baja de emociones que hace que Católica sea un lugar especial para mí. Siempre estará en mi corazón y creo que es recíproco. Va a permanecer en el tiempo y eso me deja tranquilo y muy feliz... Es un lugar donde siempre vamos a querer volver con mi familia", indicó el volante de 35 años.

Minutos después, dejó en claro que "extraño al club, el ir a entrenar, el ir a la cancha en familia, esa conexión que hubo todos estos años y la tranquilidad para vivir en la parte que me tocó. Mi hija también había empezado el jardín y la verdad es que estábamos muy felices. Hasta el día de hoy me pregunta ‘papá, ¿cuándo volvemos a la casita de Chile?’. Se hace difícil, pero bueno... En Argentina estamos cerca de la familia, de los afectos, de los amigos, y eso también se extrañaba mucho".

"No es fácil mantenerse en el éxito como lo hicimos durante este tiempo. No es fácil volver a ganar después de haberlo ganado todo... Pero me quedo tranquilo y la vez sigo agradeciendo todo el cariño y el respeto que me han brindado, sobre todo en la parte futbolística y humana, cuando me tocó pasar problemas complicados", sentenció.