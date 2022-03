Universidad Católica cayó el fin de semana pasado en un accidentado partido ante Everton de Viña del Mar en condición de local, rompiendo un largo invicto en casa y acumulando su tercera derrota consecutiva en el Campeonato Nacional 2022.

Si bien los cruzados arrancaron con tres triunfos el torneo, después de eso no se han podido encontrar con el juego que los llevó a ser tetracampeones del fútbol chilenos y aún con las chances más que intactas para lograr un inédito Penta campeonato.

Marcelo Barticciotto, ex jugador de fútbol y actualmente panelista de ESPN, se refirió en la cadena televisiva al mal momento por el que están pasando los cruzados, al cual le bajó el perfil y desdramatizó.

“Yo creo que no hay que dramatizar. No está pasando un buen momento y se nota, no ha jugado bien. Pasa también por un tema de bajas individuales que no están pasando un buen momento y eso se traspasa a lo colectivo”, comenzó argumentando Barti.

Sobre el partido frente a los ruleteros, el ex UC dijo que “Con Everton no sé si mereció perder, pero en definitiva no tuvo argumentos para ganarlo. Cuando iba perdiendo no los tuvo”, aseguró.

Pese a que la UC quedó un poco relegada en la tabla de posiciones, en donde marcha séptimo a cinco puntos del líder Ñublense, Barticciotto asegura que “Creo que tiene plantel y equipo de sobra para salir de este momento a mí entender. Yo lo asocio más a bajas individuales que repercuten en lo colectivo y le está costando”, sentenció.

El próximo desafío de los cruzados para salir de la mala racha será el próximo sábado cuando tengan que desplazarse hasta Rancagua para enfrentar a un O’Higgins que se quiere sacudir de una goleada y hacer sentir la presión de ser visita a la UC.