Este martes se informó que el Estadio Santa Laura-Universidad SEK no se jugará, por lo menos, durante todo febrero. El estado de la cancha llevó a que la ANFP determinara que se cerraran las puertas del recinto de Unión Española.

Ante situación es que desde Universidad Católica también tuvieron una opinión, precisamente de Matías Dituro. El meta habló en conferencia de prensa sobre la clausura de la 'Catedral' y fue muy crítico, más aún cuando la UC tenía pensado jugar sus partidos de local allí.

"Yo creo que nunca se debió jugar un partido en esa cancha. Todos vimos desde el primer momento que la cancha no estaba en condiciones para jugar. No solo no está en condiciones para jugar un buen juego, sino que corren riesgos los futbolistas que es una falta de respeto jugar en una cancha así", sostuvo el meta.

"Lamentablemente se han permitido jugar varios partidos, afortunadamente ahora se cierra y ojalá se pueda poner en condiciones, porque es un recinto muy lindo. Para la gente está cerca, es un ambiente espectacular, pero si el estado del campo de juego está en esas condiciones no se puede organizar un partido de fútbol en una cancha así", agregó.

El recinto hispano no estará disponible por todo febrero | Foto: Agencia UNO

Finalmente, expresó que "me pone muy contento que se cierre y que ojala´que el estado del campo de juego, por el bien del fútbol chileno, del espectáculo y por el bien de los futbolistas se pueda recuperar", cerró.