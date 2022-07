El ex volante de Universidad Católica cree que se tomó una buena decisión en desvincular a Lucas Melano tras el bajo rendimiento y luego que Ariel Holan no lo tuviera considerado para esta segunda parte de la temporada.

Este viernes Universidad Católica dio a conocer la información sobre el fin del vínculo con Lucas Melano. El conjunto cruzado contrató al argentino a comienzos de año como uno de los refuerzos para encarar los objetivos de la temporada, pero el delantero no logró ser considerado.

En consecuencia de su bajo rendimiento, es que no convenció a Ariel Holan para pelear un puesto en una zona ofensiva donde la UC ha sufrido algunas bajas durante este mercado de pases de invierno.

Miguel Ángel Neira conversó con Bolavip Chile y se refirió a la decisión que tomaron en la precordillera con respecto al atacante. El ex volante fue consultado si aprueba o no la medida, pero también hizo un fuerte llamado al club para que no vuelva a cometer una situación parecida a futuro.

"Sí, de todas maneras. Si no rindió para qué iba a seguir en el plantel. Además un jugador extranjero, me parece correcto lo que han hecho, pero tienen que analizar también que no pueden contratar jugadores de ese tipo a principios de año. A esperar, porque no se pueden contratar más jugadores, pero me parece correcto", dijo Neira.

"Son jugadores de muy bajo nivel, no sé por qué los traen o qué inventos hacen ahí para traerlos. Desde que jugó las primeras veces demostró que no estaba capacitado para jugar en un equipo así", agregó.

El delantero llegó a comienzos de año a la UC | Foto: Cruzados, Twitter

En relación a esta decisión por parte de Universidad Católica, también están trabajando en la salida de Yamil Asad. El volante tampoco es considerado por Holan y este viernes también se refirieron a la situación del "Turquito".